«Путь к газопроводу лежит через уличный туалет»: Дагестанцы провели газовую трубу через отхожее место
Новый шедевр местных строителей попал на видео
Фото: кадр видео
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Нанотехнологии по-дагестански – как особый вид искусства. Так, житель города Кизилюрт снял на видео уличный туалет, которого вряд ли можно найти в другом городе. Находчивые местные строители решили через него провести газовую трубу.
- Очередной шедевр от строителей. Туалет с обогревом, - шутит автор видео, показывая через что, местные изобретатели додумались провести трубу.
Стоит добавить, что отхожее место в Кизилюрте также выступает в качестве «надежной» подставки.
Дагестанцы провели газовую трубу через деревенский туалет.
ИСТОЧНИК KP.RU