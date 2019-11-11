«Путь к газопроводу лежит через уличный туалет»: Дагестанцы провели газовую трубу через отхожее место

СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-11T14:01:12+03:00

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Нанотехнологии по-дагестански – как особый вид искусства. Так, житель города Кизилюрт снял на видео уличный туалет, которого вряд ли можно найти в другом городе. Находчивые местные строители решили через него провести газовую трубу.

- Очередной шедевр от строителей. Туалет с обогревом, - шутит автор видео, показывая через что, местные изобретатели додумались провести трубу.

Стоит добавить, что отхожее место в Кизилюрте также выступает в качестве «надежной» подставки.

Дагестанцы провели газовую трубу через деревенский туалет.

ИСТОЧНИК KP.RU