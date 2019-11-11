Ессентуки украсят «победные» цветы

СЕГОДНЯ 14:52 2019-11-11T14:54:14+03:00

В Ессентуках высаживают тюльпаны, которые должны украсить город к 9 Мая.

В городе-курорте высадят больше 50 тысяч голландских тюльпанов

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Желтые розовые, красные белые, простые и махровые голландские тюльпаны , украсят курортный город ровно к 75-й годовщине Великой Победы. Цветочный «ковер» в Ессентуках растянется на площади больше чем в 1000 квадратных метров.

Начались работы с Привокзальной площади. В плане - высадка еще 16 объектов - клумб на Володарского, Вокзальной, в Курортном парке и парке Победы, ж/д переездах и других местах города.

Озеленители уверены, что установившаяся теплая погода - лучшее время для работ. Земля «улеглась», а температура почвы не меньше необходимых 10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU