Ессентуки украсят «победные» цветы
Желтые розовые, красные белые, простые и махровые голландские тюльпаны , украсят курортный город ровно к 75-й годовщине Великой Победы. Цветочный «ковер» в Ессентуках растянется на площади больше чем в 1000 квадратных метров.
Начались работы с Привокзальной площади. В плане - высадка еще 16 объектов - клумб на Володарского, Вокзальной, в Курортном парке и парке Победы, ж/д переездах и других местах города.
Озеленители уверены, что установившаяся теплая погода - лучшее время для работ. Земля «улеглась», а температура почвы не меньше необходимых 10 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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