В Невинномысск завезли оленей

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-11T15:02:17+03:00

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О пополнении в парке «Шерстяник» города Невинномысска сообщает «Ставропольская правда». Двух самок благородного оленя выпустили ночью в их новое место жительства. Животных привезли ночью в контейнере и они не сразу решались выйти. Исторический ролик из парка опубликовал в соцсетях глава города Михаил Миненков.

Теперь в парке "Шерстяник" будут жить четыре самки оленя. Возможно, что скоро "зеленую зону" будет ждать пополнение.

В парке Невинномысска выпустили оленей.

ИСТОЧНИК KP.RU