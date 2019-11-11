В Невинномысск завезли оленей
Самок выпустили в парке «Шерстяник»
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О пополнении в парке «Шерстяник» города Невинномысска сообщает «Ставропольская правда». Двух самок благородного оленя выпустили ночью в их новое место жительства. Животных привезли ночью в контейнере и они не сразу решались выйти. Исторический ролик из парка опубликовал в соцсетях глава города Михаил Миненков.
Теперь в парке "Шерстяник" будут жить четыре самки оленя. Возможно, что скоро "зеленую зону" будет ждать пополнение.
В парке Невинномысска выпустили оленей.
ИСТОЧНИК KP.RU