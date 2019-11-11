Название ставропольского поселка вошло в сотню самых смешных в стране

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-11T15:26:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Поселок Благодарненского района попал в рейтинг населенных пунктов с самыми смешными названиями, пишет Newstracker. В очередном этапе интернет-голосования на портале tutu.ru поселок Мокрая Буйвола занял седьмое место и вошел в список из 100 претендентов, из которого в конце концов выберут победителя.

Ставропольская Мокрая Буйвола билась с такими противниками как села Лох и Варварина Гайка в Саратовской области, Третий Решающий в Волгоградской области, Мусорка и Жареный Бугор в Самарской области, а также Пятихатки в Ростовской области.

Сейчас стартовал последний и решающий этап голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU