2019-11-11T15:35:03+03:00
Общество

Успехи ставропольской трансплантологии признаны на федеральном уровне

Вслед за пересадкой почек и печени врачи краевой больницы планируют начать трансплантацию сердца и поджелудочной железы
Поделиться:
Изменить размер текста:

Достижения ставропольских врачей в трансплантологии отметили на федеральном уровне. Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба вручил команде врачей Ставропольской краевой клинической больницы грамоту за успешный старт программы трансплантации органов в Ставропольском крае.

Краевая больница также получила свидетельство о членстве в национальной ассоциации в области донорства и трансплантологии. Сегодня пересадку органов в крае успешно выполняют на базе специализированного отделения СККБ. Отделение успешно функционирует с 2018 года.

На сегодняшний день пересадили десять органов. Все операции прошли успешно. Пересаженные органы «прижились», а пациенты значительно улучшили качество своей жизни.

Отметим, что трансплантология - одна из самых сложных областей медицины. Для проведения операций в этой области требуется высокая квалификация врачей. Специалисты краевой больницы успешно выполняют трансплантацию печени и почек. В планах также пересадка сердца и поджелудочной железы. Эту амбициозную задачу ставропольские врачи ставят на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Машинки, сладости, наставления: мать искалеченной ингушской девочки показала подарки для Аиши
Бизнесмен из КБР задолжал почти 900 миллионов рублей налоговой
Годовалая малышка получила травмы, выпав из коляски в Чечне
На Ставрополье нашли водителя, который сбил пешехода и сбежал
С телевизором и кондиционером: уникальную остановку построили на Ставрополье
Школу для режиссеров открывают в Ставрополе
Экс-мэра Каспийска поместили под домашний арест
25 миллионов рублей выделил жителям Чечни на лечение в других регионах фонд Кадырова
В Ессентуках укрепляют берега Подкумка
В КЧР горят леса: введен режим противопожарной безопасности
Название ставропольского поселка вошло в сотню самых смешных в стране
В Невинномысск завезли оленей
Ессентуки украсят «победные» цветы
В Пятигорске известный актер Максим Радугин принял ванну после Водяновой
«Путь к газопроводу лежит через уличный туалет»: Дагестанцы провели газовую трубу через отхожее место
«Ты призываешь убивать за обиду»: Дизайнер Лебедев обратился к Кадырову из-за его призыва наказывать за оскорбления
Стала известна вероятная причина пожара в дагестанской школе начальных классов
«Бросила голого малыша в сугроб»: Прокуратура Чечни заинтересовалась видеороликом с «закаливанием» ребенка