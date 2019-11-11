Успехи ставропольской трансплантологии признаны на федеральном уровне

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-11T15:35:03+03:00

Вслед за пересадкой почек и печени врачи краевой больницы планируют начать трансплантацию сердца и поджелудочной железы

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Достижения ставропольских врачей в трансплантологии отметили на федеральном уровне. Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба вручил команде врачей Ставропольской краевой клинической больницы грамоту за успешный старт программы трансплантации органов в Ставропольском крае.

Краевая больница также получила свидетельство о членстве в национальной ассоциации в области донорства и трансплантологии. Сегодня пересадку органов в крае успешно выполняют на базе специализированного отделения СККБ. Отделение успешно функционирует с 2018 года.

На сегодняшний день пересадили десять органов. Все операции прошли успешно. Пересаженные органы «прижились», а пациенты значительно улучшили качество своей жизни.

Отметим, что трансплантология - одна из самых сложных областей медицины. Для проведения операций в этой области требуется высокая квалификация врачей. Специалисты краевой больницы успешно выполняют трансплантацию печени и почек. В планах также пересадка сердца и поджелудочной железы. Эту амбициозную задачу ставропольские врачи ставят на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU