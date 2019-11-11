2019-11-11T15:44:09+03:00
Происшествия

В КЧР горят леса: введен режим противопожарной безопасности

Спасатели пытаются бороться с огнем в Архызе
Полина ШАПОШНИКОВА
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В КЧР введен режим противопожарной безопасности. В трех районах Республики горят леса. Власти предполагают поджог и человеческий фактор.

Огонь в Урупском, Зеленчукском и Карачаевском районах распространился на площади от 0,3 до 10,5 га. Спасатели продолжают бороться с пожаром в Архызе, который возник в скалистой местности. В связи с погодными условиями, которые осложняют ситуацию, решено ввести противопожарный режим.

Ситуация контролируетя, оперативный штаб устанавливает точные причины возгорания, а огонь тушат больше 50 человек и 8 единиц техники. Населению запрещено сжигать сухую растительность, сейчас строго отслеживается соблюдение людьми противопожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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