В КЧР горят леса: введен режим противопожарной безопасности
В КЧР введен режим противопожарной безопасности. В трех районах Республики горят леса. Власти предполагают поджог и человеческий фактор.
Огонь в Урупском, Зеленчукском и Карачаевском районах распространился на площади от 0,3 до 10,5 га. Спасатели продолжают бороться с пожаром в Архызе, который возник в скалистой местности. В связи с погодными условиями, которые осложняют ситуацию, решено ввести противопожарный режим.
Ситуация контролируетя, оперативный штаб устанавливает точные причины возгорания, а огонь тушат больше 50 человек и 8 единиц техники. Населению запрещено сжигать сухую растительность, сейчас строго отслеживается соблюдение людьми противопожарной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU