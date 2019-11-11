В Ессентуках укрепляют берега Подкумка

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-11T16:09:53+03:00

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Работы ведутся третий месяц, и уже заметны первые результаты. На улице Шмидта протяженность защитной конструкции составит почти 750 метров. Уже видно, как будет выглядеть русло после реконструкции. Первые сто пятьдесят метров габионов уже уложены вручную. Также для защиты от большой воды будет поднята дамба.

В 2002 году Ессентуки попали в эпицентр мощного наводнения, унесшего человеческие жизни. Причиной трагедии была названа плотная застройка в зонах затопления рек Бугунта и Подкумок. В начале этого года в Ессентуках поставлены на учет все зоны затопления и подтопления, где запрещено строительство без проведения укрепительных работ. Сейчас на объекте по улице Шмидта проводится выравнивание русла Подкумка, проектом предусмотрены все риски даже при поступлении большой воды.

Застройщик, «Управление строительного контроля и строительства сооружений природоохранного назначения», работает по графику, чему способствует и благоприятная погода. На объекте работают 25 единиц техники и 2 бригады (30 человек). На строительные работы по укреплению берегов реки Подкумок предусмотрено 9 месяцев, к 12 декабря должна состоятся плановая сдача объекта в районе улицы Шмидта.

ИСТОЧНИК KP.RU