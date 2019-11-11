25 миллионов рублей выделил жителям Чечни на лечение в других регионах фонд Кадырова

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-11T16:16:08+03:00

Проживающим в районах республики детям раздали сладости на сумму более 6 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Проживающим в районах республики детям раздали сладости на сумму более 6 миллионов рублей

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Более 490 жителей Чечни теперь смогут отправиться на лечение в другие регионы России. Для этого региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова выделил 25 миллионов рублей.

Также организация раздала продовольственные наборы десяткам тысяч малоимущих семей, а проживающим в районах республики детям раздали сладости на сумму более 6 миллионов рублей. Об этом сообщил на своей личной странице в соцсети Рамзан Кадыров.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что Кремль назвал регионы, в которых президенту России доверяют больше всего.

Так, Чеченская республика наряду с Крымом, Брянской и Липецкой областями вошла в число лидеров по уровню доверия Путину.

Также вместе с Курской и Курганской областями в тройке передовиков по уровню доверия главе субъекта оказалась Ингушетия.

ИСТОЧНИК KP.RU