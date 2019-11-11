Экс-мэра Каспийска поместили под домашний арест
Следователи взяли экс-мэра Каспийска Джамалудина Омарова под подписку о невыезде. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий в процессе выделения участка, передает источник в правоохранительных органах.
- В связи с тем, что Омарову 74 года, следствие в качестве меры пресечения ограничилось подпиской о невыезде, - сказано в сообщении источника.
Как уверяет следствие, в декабре 2010 года без торгов отдал частному лицу три гектара земли, на которых должны были построить гостинично-развлекательный комплекс с лодочной станцией. Кадастровая стоимость участка превышает 42 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU