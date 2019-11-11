2019-11-11T16:24:35+03:00
Общество

Экс-мэра Каспийска поместили под домашний арест

Джамалудина Омарова подозревают в превышении должностных полномочий
Антон ШАПОВАЛОВ
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Следователи взяли экс-мэра Каспийска Джамалудина Омарова под подписку о невыезде. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий в процессе выделения участка, передает источник в правоохранительных органах.

- В связи с тем, что Омарову 74 года, следствие в качестве меры пресечения ограничилось подпиской о невыезде, - сказано в сообщении источника.

Как уверяет следствие, в декабре 2010 года без торгов отдал частному лицу три гектара земли, на которых должны были построить гостинично-развлекательный комплекс с лодочной станцией. Кадастровая стоимость участка превышает 42 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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