2019-11-11T17:43:57+03:00
Происшествия

На Ставрополье нашли водителя, который сбил пешехода и сбежал

23-летний водитель «Приоры» частный нарушитель ПДД
Полина ШАПОШНИКОВА
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Сбежавшего с места аварии водителя нашли в Ставрополе. 7 ноября на перекрестке улиц Народная и Октябрьская «Лада Приора» сбила 26-летнего парня и скрылась. Водитель не остановился, как того требуют правила.

23-летнего жителя Михайловска разыскали, оказалось он не раз привлекался к ответственности за управление тонированной машиной.

Мужчине грозит лишение прав и арест до 15 суток, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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