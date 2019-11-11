На Ставрополье нашли водителя, который сбил пешехода и сбежал
23-летний водитель «Приоры» частный нарушитель ПДД
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Сбежавшего с места аварии водителя нашли в Ставрополе. 7 ноября на перекрестке улиц Народная и Октябрьская «Лада Приора» сбила 26-летнего парня и скрылась. Водитель не остановился, как того требуют правила.
23-летнего жителя Михайловска разыскали, оказалось он не раз привлекался к ответственности за управление тонированной машиной.
Мужчине грозит лишение прав и арест до 15 суток, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU