2019-11-11T17:51:03+03:00
Общество

Годовалая малышка получила травмы, выпав из коляски в Чечне

Мать оставила ребенка без присмотра и ушла по своим делам
Ася АСРЯН
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Когда мать вернулась, маленькая девочка успела получить переломы и ушибыКогда мать вернулась, маленькая девочка успела получить переломы и ушибыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Невнимательная мать заплатит штраф за то, что не уследила за ребенком. Инцидент произошел в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Местная жительница, гуляя по городу, оставила в коляске годовалую дочь и отошла по своим делам.

Малышка без присмотра взрослых, закапризничала и выпала из коляски. Когда мать вернулась, маленькая девочка успела получить переломы и ушибы.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Мать травмированной малышки вину признала и раскаялась в содеянном.

После беседы с судебным приставом жительница Чечни заплатила штраф в размере семи тысяч рублей.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала о том, что прокуратура Чечни заинтересовалась видеороликом с «закаливанием» ребенка. На кадрах – женщина выносит голого младенца на холод и начинает растирать его тело снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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