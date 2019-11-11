Бизнесмен из КБР задолжал почти 900 миллионов рублей налоговой

СЕГОДНЯ 18:24 2019-11-11T18:49:12+03:00

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В Кабардино-Балкарии перед судом предстанет местный бизнесмен. Предпринимателя обвиняют в том, что он задолжал государству 886,7 миллиона рублей.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета по Кабардино-Балкарии, представители ООО "Барс" с 2015 по 2016 год включали в декларации ложные сведения. Таким образом бизнесмен не выплатил в казну 886 миллионов 770 тысяч рублей.

Предпринимателя будут судить по второй части 199 статьи УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU