Машинки, сладости, наставления: мать искалеченной ингушской девочки показала подарки для Аиши

СЕГОДНЯ 19:13 2019-11-11T19:13:18+03:00

Женщина очень активна в сети. За пару часов пять постов Фото: СОЦСЕТИ

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Мать истерзанной ингушской девочки Лидия Ажигова зарегистрировалась в социальных сетях. Женщина сейчас активно выкладывает фотографии с дочкой и всевозможные видеоматериалы. Один из них - слайд-шоу со снимками подарков для искалеченной Аиши.

lidaazhigova Видео с подарками для Аиши

Кроме этого, в Instagram-аккаунте Лидии Аиша замяукала.

lidaazhigova Мяуканье Аиши

По всей видимости, ампутация конечности не мешает Аише играть с ровесниками. Она словно не замечает того, что не хватает правой ладони. Это подтверждает фотография ребенка с другими детьми, размещенные на странице Лидии.

ИСТОЧНИК KP.RU