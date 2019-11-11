2019-11-11T19:13:18+03:00
Общество

Машинки, сладости, наставления: мать искалеченной ингушской девочки показала подарки для Аиши

В понедельник Лидия Ажигова зарегистрировалась в социальных сетях
Варвара АНТОНОВА
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Женщина очень активна в сети. За пару часов пять постовЖенщина очень активна в сети. За пару часов пять постовФото: СОЦСЕТИ
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Мать истерзанной ингушской девочки Лидия Ажигова зарегистрировалась в социальных сетях. Женщина сейчас активно выкладывает фотографии с дочкой и всевозможные видеоматериалы. Один из них - слайд-шоу со снимками подарков для искалеченной Аиши.

lidaazhigovalidaazhigova
Видео с подарками для Аиши
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Кроме этого, в Instagram-аккаунте Лидии Аиша замяукала.

lidaazhigovalidaazhigova
Мяуканье Аиши
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По всей видимости, ампутация конечности не мешает Аише играть с ровесниками. Она словно не замечает того, что не хватает правой ладони. Это подтверждает фотография ребенка с другими детьми, размещенные на странице Лидии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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