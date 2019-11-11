Машинки, сладости, наставления: мать искалеченной ингушской девочки показала подарки для Аиши
Мать истерзанной ингушской девочки Лидия Ажигова зарегистрировалась в социальных сетях. Женщина сейчас активно выкладывает фотографии с дочкой и всевозможные видеоматериалы. Один из них - слайд-шоу со снимками подарков для искалеченной Аиши.
Кроме этого, в Instagram-аккаунте Лидии Аиша замяукала.
По всей видимости, ампутация конечности не мешает Аише играть с ровесниками. Она словно не замечает того, что не хватает правой ладони. Это подтверждает фотография ребенка с другими детьми, размещенные на странице Лидии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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