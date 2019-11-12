Золотой "Москвич" из Нальчика впечатлил пользователей соцсетей
Старенький, но атмосферный "Москвич 401", покрашенный в золотой, продает житель Нальчика. Свое объявление мужчина разместил на сайте "Авито".
Фото: avito.ru
Как пояснил владелец, машина 1955 года выпуска, но она полностью отреставрирована. Для того, чтобы "Москвич 301" выглядел дорого-богато, уроженец Кабардино-Балкарии покрасил его в золотой. Причем и внутри, и снаружи.
Фото: avito.ru
Мужчина продает свой шедевр за миллион рублей. Он хочет, чтобы его "ласточка" попала в руки истинного ценителя машин, а не обыкновенного лихача.
Фото: avito.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
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