2019-11-12T16:17:05+03:00
Авто

Золотой "Москвич" из Нальчика впечатлил пользователей соцсетей

Владелец собирается его продавать за сущие копейки
Варвара АНТОНОВА
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Фото: avito.ruФото: avito.ru
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Старенький, но атмосферный "Москвич 401", покрашенный в золотой, продает житель Нальчика. Свое объявление мужчина разместил на сайте "Авито".

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Как пояснил владелец, машина 1955 года выпуска, но она полностью отреставрирована. Для того, чтобы "Москвич 301" выглядел дорого-богато, уроженец Кабардино-Балкарии покрасил его в золотой. Причем и внутри, и снаружи.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Мужчина продает свой шедевр за миллион рублей. Он хочет, чтобы его "ласточка" попала в руки истинного ценителя машин, а не обыкновенного лихача.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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