Картины с текстами выставляются в музее Ставрополя

14 Нояб. 10:05 2019-11-14T10:06:06+03:00

Работы молодых художников страны пробудут в городе до 24 ноября

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В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств открылась передвижная выставка «АРТ-Мастерская XXI», пишет "Ставропольская правда". У горожан есть возможность полюбоваться почти сотней работ 70 молодых российских художников. Каждую работу сопровождает текст. Здесь представлены фотоколлажи, баннеры, инсталляции, живописные полотна, графические листы, видеоклипы «на тему», скульптура, цифровое искусство.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Экспозиция пробудет в городе до 24 ноября, а затем отправится в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU