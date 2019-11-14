Мать, чья дочь сгорела заживо, ждет суд на Ставрополье

14 Нояб. 10:15 2019-11-14T10:20:06+03:00

Маленькие сестрички заигрались с огнем. пока женщина была во дворе

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Мать сгоревшей в пожаре девочки будет осуждена на Ставрополье.

В Арзгирском районе следователи завершили расследование дела о причинении смерти по неосторожности.

25-летняя жительница поселка Чограйский 13 июля этого года оставила двух дочерей без присмотра. Одной девочке на тот момент было 5 лет, а другой 3 года. Мама возилась во дворе, а дети стали играть со спичками. В доме произошел пожар, после тушения которого нашли тело 5-летнего ребенка. 3-летняя девочка успела спастись. Дом сильно пострадал, крыша частично обрушилась.

Уголовное дело передано в суд, сообщили в СУ СКР по СК. Матери грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU