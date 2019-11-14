Мать, чья дочь сгорела заживо, ждет суд на Ставрополье
Мать сгоревшей в пожаре девочки будет осуждена на Ставрополье.
В Арзгирском районе следователи завершили расследование дела о причинении смерти по неосторожности.
25-летняя жительница поселка Чограйский 13 июля этого года оставила двух дочерей без присмотра. Одной девочке на тот момент было 5 лет, а другой 3 года. Мама возилась во дворе, а дети стали играть со спичками. В доме произошел пожар, после тушения которого нашли тело 5-летнего ребенка. 3-летняя девочка успела спастись. Дом сильно пострадал, крыша частично обрушилась.
Уголовное дело передано в суд, сообщили в СУ СКР по СК. Матери грозит до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU