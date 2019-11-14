2019-11-14T16:42:32+03:00
Происшествия

19-летняя девушка пропала в Ингушетии

С 6 ноября ее ищут родные
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: пресс-служба МВД ИнгушетииФото: пресс-служба МВД Ингушетии
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Вечером 12 ноября к полицейским Малгобека пришел местный житель и рассказал, что 19-летняя племянница Мадина Хампиева еще 6 числа ушла из дома и до сих пор не вернулась. При себе у нее был паспорт и сотовый.

- Ориентировки на разыскиваемую направлены в отделы внутренних дел региона, сотрудниками полиции проводится работа в медицинских, религиозных и социальных организациях, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Ингушетии.

Если вам известно ее возможное местонахождение, полицейские просят звонить по телефонам: 8 (8734) 62-47-60 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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