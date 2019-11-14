На Ставрополье пьяный водитель снес дерево, которое рухнуло на пешехода
Женщина получила травмы головы
Фото: УИГБДД по СК
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Пьяный водитель врезался в дерево в Труновском районе.
13 ноября днем на улице Садовой села Донского водитель «ВАЗ-21099» потерял контроль над управлением и врезался в столб электропередач. Затем автомобиль снес дерево, которое рухнуло и задело пешехода.
60-летняя женщина госпитализирована с ранением головы. Мужчина за рулем машины отделался незначительными травмами.
Теперь водителю грозит лишение прав и штраф 30 тысяч рублей, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU