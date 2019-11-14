"Обед был слишком вкусным": в Дагестане из живота пациента достали ложку
В Дагестане произошла рядовая операция: из пациента вынули инородный предмет. Но что это было? 26-летний мужчина проглотил чайную ложку.
В Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи пациент поступил с сильными болями в животе. Каких-то признаков отравления или иной болезни не было, и врачи решили отвести мужчину к рентгенологу. Снимки показали, что в двенадцатиперстной кишке застрял предмет. Маленькая ложка - но не настолько, чтобы беспрепятственно выйти из организма человека.
Тогда медики организовали операцию, в ходе которой хирург вскрыл брюшную полость и желудок. Врачам удалось успешно вытащить ложку. Если бы пациент промедлил еще день, то началось бы внутреннее кровотечение.
Как ложка оказалась в нем - мужчина не знает. Его уже выписали из больницы, он находится дома.
- Со своей стороны медики провели с пациентом разъяснительную беседу и посоветовали не употреблять больше в пищу такие предметы, - сказано в сообщении больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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