"Обед был слишком вкусным": в Дагестане из живота пациента достали ложку

14 Нояб. 11:16 2019-11-14T11:16:31+03:00

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В Дагестане произошла рядовая операция: из пациента вынули инородный предмет. Но что это было? 26-летний мужчина проглотил чайную ложку.

В Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи пациент поступил с сильными болями в животе. Каких-то признаков отравления или иной болезни не было, и врачи решили отвести мужчину к рентгенологу. Снимки показали, что в двенадцатиперстной кишке застрял предмет. Маленькая ложка - но не настолько, чтобы беспрепятственно выйти из организма человека.

Тогда медики организовали операцию, в ходе которой хирург вскрыл брюшную полость и желудок. Врачам удалось успешно вытащить ложку. Если бы пациент промедлил еще день, то началось бы внутреннее кровотечение.

Как ложка оказалась в нем - мужчина не знает. Его уже выписали из больницы, он находится дома.

- Со своей стороны медики провели с пациентом разъяснительную беседу и посоветовали не употреблять больше в пищу такие предметы, - сказано в сообщении больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU