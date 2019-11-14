2019-11-14T12:56:07+03:00
Общество

В Ставрополе ветром сносит крышу

Кровля волнами "танцует" от шквала
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе на улице Ленина, 122 ветер срывает новую крышу многоэтажного дома. Пласты железа ходят волнами и грозятся оторваться. Местные жители опубликовали видео в соцсети, предупредив земляков об осторожности. А на улице Космонавтов сдуло остановку.

Напомним, шквалистый ветер, порывы которого достигают 23 метров в секунду, пообещали в краевом Гидрометцентре еще в начале недели. Вместе с ветром пришло и похолодание. Сегодня столбики термометра не поднимутся выше +11 градусов.

В Ставрополе ветром сносит крышу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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