Рамзан Кадыров заявил о необходимости дороги между Чечней и Грузией

14 Нояб. 11:20 2019-11-14T12:21:29+03:00

Кадыров надеется, что в Грузии со временем поймут, что лучший сосед - Россия Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Строительство трассы началось после завершения первой военной кампании в Чечне. А в 1998 году грузинская сторона заморозила строительство

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Рамзан Кадыров рассчитывает на открытие дороги из Чечни в Грузию. По его мнению, она позволила бы России наладить логистику с этой страной.

Чеченский лидер рассказал, что от Итум-Кали до границы 40 минут езды. Он также выразил надежду на то, что в Грузии со временем поймут, что их лучший сосед - Россия. «И она первой протянет руку помощи».

Известно, что строительство трассы, которая ведет из высокогорного Итум-Калинского района Чечни в Ахметовский район Грузии, началось после завершения первой военной кампании в республике.

— Грузинская сторона заморозила строительство дороги в 1998 году, — сообщил Кадыров.

Кадыров отметил, что необходимо проработать техническую сторону вопроса и представить проект президенту России, Минтрансу и правительству.

Тем временем в сети не утихают публичные извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На этот раз очередь «раскаиваться в нехороших поступках» дошла до популярных видеоблогеров и рэп-исполнителей Саши Тилекс и Эльдара Джарахова.

ИСТОЧНИК KP.RU