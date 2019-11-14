Рамзан Кадыров заявил о необходимости дороги между Чечней и Грузией
Рамзан Кадыров рассчитывает на открытие дороги из Чечни в Грузию. По его мнению, она позволила бы России наладить логистику с этой страной.
Чеченский лидер рассказал, что от Итум-Кали до границы 40 минут езды. Он также выразил надежду на то, что в Грузии со временем поймут, что их лучший сосед - Россия. «И она первой протянет руку помощи».
Известно, что строительство трассы, которая ведет из высокогорного Итум-Калинского района Чечни в Ахметовский район Грузии, началось после завершения первой военной кампании в республике.
— Грузинская сторона заморозила строительство дороги в 1998 году, — сообщил Кадыров.
Кадыров отметил, что необходимо проработать техническую сторону вопроса и представить проект президенту России, Минтрансу и правительству.
Тем временем в сети не утихают публичные извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На этот раз очередь «раскаиваться в нехороших поступках» дошла до популярных видеоблогеров и рэп-исполнителей Саши Тилекс и Эльдара Джарахова.
ИСТОЧНИК KP.RU