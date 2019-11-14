Как в Северной Осетии борются с незаконным потреблением газа

14 Нояб. 12:02 2019-11-14T12:02:16+03:00

С начала года сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» провели 117 совместных мероприятий с правоохранителями

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В рамках реализации оперативно-профилактических мероприятий выявлено 952 самовольных подключения к газовым сетям, а также пресечен 101 факт бездоговорного потребления газа.

За 10 месяцев 2019 г. по ст. 215.3 УК РФ («самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность») и ст. 158 УК РФ («кража») правоохранительными органами возбуждено и расследуется 38 уголовных дел.

Так, Моздокским районным судом рассмотрено уголовное дело по выявленному факту хищения газа в арендуемом помещении, где гражданин намеревался производить хлебобулочные изделия. В результате хищения поставщику газа нанесен значительный материальный ущерб. По приговору суда виновник осужден по статье 158 УК РФ на 1 год 6 месяцев условно.

- Вопросы организации совместной работы по выявлению и пресечению незаконного потребления газа со стороны всех категорий потребителей на рабочих встречах представителей газовой компании с руководящим составом республиканских подразделений органов внутренних дел ставятся во главу угла. В первую очередь, совместная работа направлена на предотвращение несчастных случаев, связанных с нарушением техники безопасности, несанкционированным вмешательством в газораспределительную систему и использованием газового оборудования кустарного производства, - рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев.

ИСТОЧНИК KP.RU