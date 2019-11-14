Ставропольский предприниматель «отжал» бизнес у московского партнера

14 Нояб. 12:10 2019-11-14T12:40:41+03:00

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Житель столичного региона обратился к полицейским Ставрополя с жалобой на партнера по бизнесу. Он «кинул» мужчину на 3,7 млн рублей.

Пострадавший купил на аукционе 19 строительных машин и там же познакомился с жителем Ставрополя, который предложил помочь продать товар. Он сказал, что у него есть своя автостоянка и база клиентов. И прибыль он согласен делить поровну.

Но через некоторое время обещание перестали им выполняться, а машины продолжали продаваться.

Догадавшись, что был обманут, бизнесмен подал заявление в полицию. Выяснилось, что 19 машин успешно проданы и партнер просто передумал делиться. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU