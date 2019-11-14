Ставропольский предприниматель «отжал» бизнес у московского партнера
Житель столичного региона обратился к полицейским Ставрополя с жалобой на партнера по бизнесу. Он «кинул» мужчину на 3,7 млн рублей.
Пострадавший купил на аукционе 19 строительных машин и там же познакомился с жителем Ставрополя, который предложил помочь продать товар. Он сказал, что у него есть своя автостоянка и база клиентов. И прибыль он согласен делить поровну.
Но через некоторое время обещание перестали им выполняться, а машины продолжали продаваться.
Догадавшись, что был обманут, бизнесмен подал заявление в полицию. Выяснилось, что 19 машин успешно проданы и партнер просто передумал делиться. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU