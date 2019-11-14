2019-11-14T12:26:49+03:00
Происшествия

Мужчину убили, женщину ранили в махачкалинской резне

Возбуждено уголовное дело [видео]
Варвара АНТОНОВА
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Фото: МВД по ДагестануФото: МВД по Дагестану
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В Махачкале расследуют жестокое преступление, которое произошло в Махачкале во вторник. 37-летний мужчина убил своего знакомого и ранил его подругу, передает пресс-служба МВД по Дагестану.

Все, как обычно, началось из-за денег. Мужчина занял больше двух миллионов рублей у приятеля и долго не отдавал. Это не понравилось ему, и он стал требовать со злоумышленника немедленно вернуть средства и с процентом. А вот это уже не понравилось злоумышленнику.

В ходе бытовой ссоры мужчина взялся за нож и пять раз ударил его. Тогда пострадавший выбежал из квартиры, где все происходило.

- Я подумал, он идет за пистолетом в машине, и пошел в квартиру. Когда мы спустились, оказалось, что он уже упал. Мы ему помогли, и с другом я повез его в больницу, - говорит злоумышленник.

Как он ранил девушку? Это она сама, когда раздевалась, порезалась, уверен мужчина. Он же пытался помочь и тому, и этой. Правда, 36-летний житель Махачкалы погиб, а его подруга остается в больнице.

Кадры убийства и допрос [+18].

- Принятыми мерами за «дежурные сутки» полицейскими полка ППСП УМВД РФ по городу Махачкала установлен и доставлен в отдел полиции 37-летний житель столицы. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч.1 по ст. 105 УК РФ, - сказано в сообщении МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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