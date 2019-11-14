«Корову отбросило на встречную иномарку»: Животное стало причиной ДТП в Чечне
Пострадавшая девушка с травмами находится в районной больнице
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Инцидент произошёл накануне, на дороге «Кизляр – Ищерская» в Шелковском районе Чечни. Об этом информируетпресс-служба МВД По республике. На автомобильную дорогу выскочила корова. А водитель «Тойоты Лэнд – Крузер 200 не успел притормозить и сбил животное.
От удара корову отбросило на встречную иномарку «Хонда Одиссей». В этой машине была 22-летняя пассажирка.
Девушка с травмами госпитализировали в районную больницу. Автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка, выясняются детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU