«Корову отбросило на встречную иномарку»: Животное стало причиной ДТП в Чечне

14 Нояб. 12:34 2019-11-14T12:36:27+03:00

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Инцидент произошёл накануне, на дороге «Кизляр – Ищерская» в Шелковском районе Чечни. Об этом информируетпресс-служба МВД По республике. На автомобильную дорогу выскочила корова. А водитель «Тойоты Лэнд – Крузер 200 не успел притормозить и сбил животное.

От удара корову отбросило на встречную иномарку «Хонда Одиссей». В этой машине была 22-летняя пассажирка.

Девушка с травмами госпитализировали в районную больницу. Автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка, выясняются детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU