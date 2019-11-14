Сбежавшего из инфекицонной больницы мальчика ищут в Ставрополе

14 Нояб. 12:41 2019-11-14T12:44:04+03:00

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11-летний мальчик сбежал из больницы в Ставрополе. Волонтеры и полицейские из поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают Дамира Пугачева. Сообщение о его пропаже поступило из краевой клинической инфекционной больницы. Вечером 13 ноября несовершеннолетний пациент самовольно ушел из больницы и до сих пор неизвестно, где он находится.

Дамир худощавого телосложения, с короткими волосами, веснушчатым лицом и светлыми глазами. В вечер исчезновения был одет в черные спортивные штаны, темную кофту с капюшоном и черные кроссовки. Всех, имеющих представление о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефонам: 8 (8652) 30-48-09, 23-45-88, 02 либо 102 (с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU