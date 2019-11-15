82-летняя женщина в Кисловодске устроила ДТП
Она решила не обращать внимание на пешеходный переход
Фото: УИГБДД по СК
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Из-за прихоти пожилой женщины в Кисловодске 14 ноября произошло ДТП. На улице Кольцова водитель автомобиля «Киа Рио» ехал с высокой скоростью, поэтому и не сумел вовремя остановиться перед проходящей в неположенном месте по трассе женщиной.
В итоге 82-летняя пенсионерка госпитализирована в больницу с травмами. 62-летний водитель не числится в злостных нарушителях. После аварии назначена проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU