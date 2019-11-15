Ставропольский водитель повернул на скорости и опрокинул автомобиль
68-летний мужчина пострадал
Изменить размер текста:
В Кочубеевском районе автомобиль, едущий с сумасшедшей скоростью, перевернулся на дороге 14 ноября.
Водитель легковушки «ВАЗ-21114» на дороге «Невинномысск-Эрсакон» поворачивал налево, но при этом не снизил скорость и наехал на обочину. Мужчина за рулем автомобиля потерял контроль над управлением и перевернулся. В результате 68-летний водитель попал в больницу с травмами. А по факту ДТП началась проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU