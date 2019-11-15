2019-11-15T10:50:52+03:00
Общество

Путин наградил медалью спикера парламента Ингушетии

За плодотворную деятельность спикера также поблагодарил глава региона
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба главы ИнгушетииФото: пресс-служба главы Ингушетии
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Председатель Народного Собрания Ингушетии Магамет Яндиев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом информирует пресс-служба главы Ингушетии.

Высокой награды за трудовые успехи, достижения в общественной деятельности и многолетний добросовестный труд спикера регионального парламента удостоил своим указом президент России Владимир Путин.

Медаль ордена а торжественной обстановке вручил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Магамет Яндиев в 2011 году был назначен на должность исполняющего обязанности руководителя Администрации главы Республики Ингушетия.

В сентябре 2018 года большинством голосов депутатов избран Председателем Народного Собрания Республики Ингушетия на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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