Путин наградил медалью спикера парламента Ингушетии
Председатель Народного Собрания Ингушетии Магамет Яндиев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом информирует пресс-служба главы Ингушетии.
Высокой награды за трудовые успехи, достижения в общественной деятельности и многолетний добросовестный труд спикера регионального парламента удостоил своим указом президент России Владимир Путин.
Медаль ордена а торжественной обстановке вручил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Магамет Яндиев в 2011 году был назначен на должность исполняющего обязанности руководителя Администрации главы Республики Ингушетия.
В сентябре 2018 года большинством голосов депутатов избран Председателем Народного Собрания Республики Ингушетия на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU