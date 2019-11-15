Генпрокуратура проверяет СИЗО в Махачкале

15 Нояб. 09:41 2019-11-15T10:39:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Генеральная прокуратура России организовала проверку в СИЗО-1 Махачкалы. Как пояснили в пресс-службе УФСИН Дагестана, это плановое мероприятие.

Напомним, до этого некоторые арестованные жаловались на условия пребывания в СИЗО. Так, один из них говорил, что ему ограничивали свидания с адвокатом до десяти минут и не позволяли направить жалобу в надзорный орган. Некоторые недовольны тем, что их содержат в блоке для осужденных на пожизненное, но в УФСИН по Дагестану говорят, что такого помещения в СИЗО-1 нет.

ИСТОЧНИК KP.RU