Генпрокуратура проверяет СИЗО в Махачкале
Генеральная прокуратура России организовала проверку в СИЗО-1 Махачкалы. Как пояснили в пресс-службе УФСИН Дагестана, это плановое мероприятие.
Напомним, до этого некоторые арестованные жаловались на условия пребывания в СИЗО. Так, один из них говорил, что ему ограничивали свидания с адвокатом до десяти минут и не позволяли направить жалобу в надзорный орган. Некоторые недовольны тем, что их содержат в блоке для осужденных на пожизненное, но в УФСИН по Дагестану говорят, что такого помещения в СИЗО-1 нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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