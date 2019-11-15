2019-11-15T09:44:23+03:00
Происшествия

Огромный пожар на складе пластиковых пакетов тушили под Ставрополем

Огонь распространился на всей площади базы
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ночью на складе с пластиковыми пакетами под Ставрополем случился пожар. Огонь распространился на полутора тысячах квадратных метрах помещения. Склад расположен к северу от краевого центра, на открытой местности. Поэтому угрозы распространения пожара не было. А вот вся тара, мешки на лесоторговой базе пострадали.

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы около 2 часов ночи, на месте возгорания работали 12 единиц техники и 41 человек. Никто не пострадал. К половине шестого утра огонь был потушен.

Большой пожар на складе под Ставрополем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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