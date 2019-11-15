2019-11-15T11:47:25+03:00
Общество

В Чечне могут ввести дистанционную работу для госслужащих

Это поможет привлечь на госслужбу высококвалифицированных специалистов из других регионов страны
Ася АСРЯН
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С помощью дистанционной работы удастся снизить затраты на транспортные и иные расходыС помощью дистанционной работы удастся снизить затраты на транспортные и иные расходыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Проект закона, предусматривающий возможность введения дистанционной работы госслужащих, разработан в Чечне.

По словам министра экономического, территориального развития и торговли региона Ибрагима Идрисова, нововведение поможет создать дополнительные условия для привлечения на госслужбу высококвалифицированных специалистов, проживающих за пределами республики.

Также с помощью дистанционной работы удастся снизить затраты на обеспечение деятельности госслужащих, транспортные и иные расходы.

Перечень должностей будет определен правовым актом того или иного госоргана. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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