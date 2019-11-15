В Чечне могут ввести дистанционную работу для госслужащих
Проект закона, предусматривающий возможность введения дистанционной работы госслужащих, разработан в Чечне.
По словам министра экономического, территориального развития и торговли региона Ибрагима Идрисова, нововведение поможет создать дополнительные условия для привлечения на госслужбу высококвалифицированных специалистов, проживающих за пределами республики.
Также с помощью дистанционной работы удастся снизить затраты на обеспечение деятельности госслужащих, транспортные и иные расходы.
Перечень должностей будет определен правовым актом того или иного госоргана. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
ИСТОЧНИК KP.RU