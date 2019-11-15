Под Ставрополем ветер перевернул фуру
Сейчас ее собираются эвакуировать спецтехникой
Фото: УИГБДД по СК
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Грузовой автомобиль опрокинулся под Ставрополем утром 15 ноября. Водитель автомобиля «ГАЗОН НЕКСТ» с прицепом ехал слишком быстро по автодороге «Подъезд к городу Ставрополю» от ФАД «Кавказ». Он не учел сильный боковой ветер и допустил опрокидывание грузовика на проезжую часть. Никто не пострадал и груз остался в фуре.
Сейчас транспорт сдвинули на крайнюю полосу, чтобы избежать пробок. Скоро спецтехника эвакуирует грузовик, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU