Пропал на "Mercedes" с дорогими "iPhone" и пистолетом: 27-летний мужчина исчез в Дагестане

15 Нояб. 12:43 2019-11-15T18:49:49+03:00

Старший брат рассказал, что лишь раз Абдула выходил на связь

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В Дагестане ведутся поиски пропавшего 11 ноября 27-летнего Абдулы Рабазанова. 13 числа к полицейским пришел старший брат Тагир и рассказал, что тот выехал из дома в Избербаше в Махачкалу на своем черном "Mercedes-CLS" и исчез. На связь с близкими в единственный и последний раз выходил 4 дня назад около 18 часов.

- При себе имел мобильные телефон "iPhone-8" и "iPhone-6". Мог иметь также травматический пистолет модели "MP-80-13T", - уточняют полицейские.

На вид пропавшему 27-30 лет. Рост около 1,7 м. Телосложение среднее, волосы черные, на лице щетина. Глаза карие. Был одет в темную куртку, синюю рубашку в белую клетку и темные джинсы.

Если вы располагаете информацией о местонахождении, просьба обращаться по телефону Дежурной части: 99-48-11.

ИСТОЧНИК KP.RU