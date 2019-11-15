2019-11-15T13:26:27+03:00
Общество

После ДТП с четырьмя погибшими в Ингушетии отстранили от службы полицейского

Сам правоохранитель отделался незначительными ссадинами
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: пресс-служба СКР по Республике ИнгушетияФото: пресс-служба СКР по Республике Ингушетия
Изменить размер текста:

Инцидент произошёл в ноябре 2017 года в одном из населенных пунктов Малгобекского района. Водитель иномарки столкнулся со встречной легковушкой.

На месте ДТП скончались четверо пассажиров отечественного автомобиля. Им было от 18 до 22 лет. С тяжелыми травмами в больницу госпитализировали водителя этой легковушки.

За рулем иномарки находился 35-летний сотрудник полиции из Ингушетии. Он отделался незначительными ссадинами.

Против правоохранителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по республике.

Расследование уголовное дела завершено и направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.Сам правоохранитель отстранен от выполнения служебных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В конфликте на дороге в Ставрополе погиб местный житель
Видео: Перепалка из-за женщины в Дагестане превратилась в массовую драку с поножовщиной
Аварийную школу в Ингушетии закрывают спустя год после сдачи
Чиновники из Ингушетии незаконно выдали 115 участков в частную собственность
Спортивный комплекс ночью горел в Кабардино-Балкарии
В Ставрополе раскрыли уголовное дело закладчика наркотиков
В Дагестане задержали зампрокурора за нетрезвое вождение
Жители Северной Осетии задолжали за свет почти три млрд рублей
В Кабардино-Балкарии за две взрывчатки будут судить местного жителя
Прекращены поиски дагестанца на "Mercedes" с дорогими "iPhone" и пистолетом
СК прокомментировал скандал с заразившимися ВИЧ пациентами на Ставрополье
Как меняются животные, которых забрали домой из приюта: фото до и после
Сбербанк и Ставрополье подписали соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности
Напавшему на детей и учительницу ставропольцу установили срок ареста
На Ставрополье женщина выпила и поехала кататься по трассе без прав
При строительстве военных городков в Чечне украли 35 миллионов рублей