После ДТП с четырьмя погибшими в Ингушетии отстранили от службы полицейского

15 Нояб. 13:26 2019-11-15T13:26:27+03:00

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Инцидент произошёл в ноябре 2017 года в одном из населенных пунктов Малгобекского района. Водитель иномарки столкнулся со встречной легковушкой.

На месте ДТП скончались четверо пассажиров отечественного автомобиля. Им было от 18 до 22 лет. С тяжелыми травмами в больницу госпитализировали водителя этой легковушки.

За рулем иномарки находился 35-летний сотрудник полиции из Ингушетии. Он отделался незначительными ссадинами.

Против правоохранителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по республике.

Расследование уголовное дела завершено и направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.Сам правоохранитель отстранен от выполнения служебных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU