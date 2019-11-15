2019-11-15T13:30:32+03:00
Дом. Семья

Открытие горнолыжного сезона 2019-2020 на Эльбрусе: когда пройдет

Открытие горнолыжного сезона на горе произойдет в 50 раз за всю историю
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Открытие горнолыжного сезона 2019-2020 на Эльбрусе: когда будетОткрытие горнолыжного сезона 2019-2020 на Эльбрусе: когда будетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Открытие горнолыжного сезона 2019-2020 годов на Эльбрусе намечается на последние числа месяца, а именно - на 30 ноября. Но дату могут перенести, если установится теплая погода.

В день открытия горнолыжная трасса на курорте "Эльбрус" будет бесплатной. Кроме этого, организаторы проведут любительский турнир по спуску на лыжах и сноубордах. В конце днях люди запустят салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В конфликте на дороге в Ставрополе погиб местный житель
Видео: Перепалка из-за женщины в Дагестане превратилась в массовую драку с поножовщиной
Аварийную школу в Ингушетии закрывают спустя год после сдачи
Чиновники из Ингушетии незаконно выдали 115 участков в частную собственность
Спортивный комплекс ночью горел в Кабардино-Балкарии
В Ставрополе раскрыли уголовное дело закладчика наркотиков
В Дагестане задержали зампрокурора за нетрезвое вождение
Жители Северной Осетии задолжали за свет почти три млрд рублей
В Кабардино-Балкарии за две взрывчатки будут судить местного жителя
Прекращены поиски дагестанца на "Mercedes" с дорогими "iPhone" и пистолетом
СК прокомментировал скандал с заразившимися ВИЧ пациентами на Ставрополье
Как меняются животные, которых забрали домой из приюта: фото до и после
Сбербанк и Ставрополье подписали соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности
Напавшему на детей и учительницу ставропольцу установили срок ареста
На Ставрополье женщина выпила и поехала кататься по трассе без прав
При строительстве военных городков в Чечне украли 35 миллионов рублей