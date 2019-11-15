Открытие горнолыжного сезона 2019-2020 на Эльбрусе: когда пройдет
Открытие горнолыжного сезона на горе произойдет в 50 раз за всю историю
Открытие горнолыжного сезона 2019-2020 на Эльбрусе: когда будетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Открытие горнолыжного сезона 2019-2020 годов на Эльбрусе намечается на последние числа месяца, а именно - на 30 ноября. Но дату могут перенести, если установится теплая погода.
В день открытия горнолыжная трасса на курорте "Эльбрус" будет бесплатной. Кроме этого, организаторы проведут любительский турнир по спуску на лыжах и сноубордах. В конце днях люди запустят салют.
ИСТОЧНИК KP.RU