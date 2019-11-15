2019-11-15T14:25:11+03:00
Происшествия

Ставропольскому детдомовцу чиновники отказывали в жилье

Квартиру он смог получить после проверки, организованной следователями
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе сироте и инвалиду из детского дома помогли получить жилье. Историей о частично парализованном мужчине, который воспитывался в детдоме, но не может получить свои законные квадратные метры заинтересовались следователи. Ведь суд вынес соответствующее решение, но подвижек с жильем так и не было.

После проверки следователей, чиновники стали работать быстрее. Молодой человек получил новую квартиру в городе Невинномысске.

Однако проведение процессуальной проверки продолжается, после чего будет дана оценка действиям органов власти, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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