Ставропольскому детдомовцу чиновники отказывали в жилье

15 Нояб. 14:25 2019-11-15T14:25:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе сироте и инвалиду из детского дома помогли получить жилье. Историей о частично парализованном мужчине, который воспитывался в детдоме, но не может получить свои законные квадратные метры заинтересовались следователи. Ведь суд вынес соответствующее решение, но подвижек с жильем так и не было.

После проверки следователей, чиновники стали работать быстрее. Молодой человек получил новую квартиру в городе Невинномысске.

Однако проведение процессуальной проверки продолжается, после чего будет дана оценка действиям органов власти, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU