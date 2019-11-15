В Ессентуках открылся 31-й сезон зимнего плавания
В заплыве, посвященном празднику, приняли участие 60 фанатов здорового образа жизни от 10 до 80 лет. Последние годы «моржевание» в Ессентуках сильно помолодело. К взрослым адептам ЗОЖ присоединяются дети.
Ессентуки - город с давними спортивными традициями, треть населения не отделяет себя от спорта и здоровых привычек. Эту положительную тенденцию отметил на торжественной линейке и руководитель клуба Виктор Басурин.
К открытию сезона «моржи» надеялись на морозец, но чуда, увы, не произошло, старт зимним заплывам дали в воде +10 градусов. Праздничное настроение это не омрачило, пловцы резвились в воде, под музыку оркестра, выполняли синхронные фигуры и акробатические этюды на пирсе.
В ближайших планах ессентукских «моржей» - зимние погружения, по традиции, они приурочены к памятным датам военной истории и другим важным событиям.
ИСТОЧНИК KP.RU
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