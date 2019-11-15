«Трещины на стенах, сырость в кабинетах»: Новая школа в Ингушетии находится в предаварийном состоянии

15 Нояб. 14:40 2019-11-15T14:44:58+03:00

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В прошлом году в ингушском городе Малгобек открыли школу для переселенцев из оползневой зоны. Здание учебного заведения построили в рамках федеральной целевой программы.

Тогда по данным пресс-службы главы республики, на этот объект выделили свыше 290 миллионов рублей. Прошел всего лишь год, а трехэтажная школа уже находится в предаварийном состоянии.

В здании появились многочисленные трещины, в том числе в несущих конструкциях, в некоторых кабинетах отмечается сырость, ударопоглощающее покрытие спортзала не соответствует нормативам.

Также в учреждении зафиксированы нарушения комплексной безопасности. После недавней проверки суд решил приостановить работу новой школы до получения необходимых разрешительных документов о приемке и вводе объекта в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU