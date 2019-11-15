Квартиры 400 ставропольским дольщикам пообещал новый министр строительства

15 Нояб. 15:14 2019-11-15T15:16:34+03:00

Жилье люди должны получить до конца года

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С октября 2013 на Ставрополье решили квартирный вопрос 3 289 обманутых дольщиков из 19 домов.

За первое полугодие 2019 года удалось добиться получения жилья для 97 семей в Ставрополе, уточняет «Ставропольская правда». На начало IV квартала 2019 года реестр проблемных объектов Ставропольского края включены 37 объектов и 2126 пострадавших людей.

Новый министр строительства региона Валерий Савченко заверил, что до конца года на Ставрополье решат жилищную проблему еще 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU