Ессентуки очистят от незаконных объектов

15 Нояб. 15:49 2019-11-15T15:49:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ессентуках прошло заседание комиссии по борьбе с самовольными нестационарными объектами, в котором приняли участие представители Управления экономического развития и торговли, архитектуры, комитета муниципальной собственности, ЖКХ, депутаты гордумы, участковые уполномоченные.

Сфера обслуживания и рекреации в курортном городе развивается стремительно, среди законных объектов так же стремительно появляются «бесхозные» платежные терминалы, гаражи-склады, киоски, павильоны. Улицы Ессентуков уже избавлены от восьми легковозводимых сооружений. На очереди еще столько же. На комиссии представили «черный список» объектов на демонтаж: на улице Маркова, 76, Энгельса, 38, Интернациональной, Гагарина, Октябрьской в районе дома № 431, на кладбище «Франчиха», Карла Маркса, 26.

Большая часть - заброшенные металлические «коробки», портящие вид города. Сейчас на всех выявленных объектах вывешены объявления о необходимости принудительного демонтажа. Если в течение установленного законом срока собственник не примет никаких действий, ессентукские коммунальщики сделают это за него. Сумма по смете проведенных работ через суд взыщется с «теневых бизнесменов» города.

ИСТОЧНИК KP.RU