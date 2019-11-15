2019-11-15T15:54:47+03:00
Общество

Синоптики пообещали ставропольцам на выходных холод и шквалистый ветер

Ночью температура опустится ниже ноля
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ночные температуры в Ставропольском крае не дают забыть о скором наступлении зимы . На выходных столбики термометров опустятся до -1...+4. сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду будет бушевать за окном. Не стихнет шквал и днем 16 ноября, хотя солнце прогреет воздух до +11 градусов. 17 ноября потеплеет на пару градусов — до +8...+13.

Сильный ветер с освежающими температурами воздуха синоптики прогнозируют и в Ставрополе. В субботу ожидается +7...+9 градусов, в воскресенье +8...+10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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