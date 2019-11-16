В Кабардино-Балкарии за две взрывчатки будут судить местного жителя

16 Нояб. 10:03 2019-11-16T10:03:22+03:00

Его подозревают в связи с террористами

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Нальчикский городской суд продлил арест уроженца Кабардино-Балкарии, которого подозревают в приготовлении теракта. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уголовное дело против мужчины открыли после того, как его задержали сотрудники правоохранительных органов. Тогда они установили, что злоумышленник сделал два взрывных устройства, начиненных поражающими элементами. Мужчину держат под арестом.

Как отмечают в суде, обвиняемого уже судили за причастность к делам террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU