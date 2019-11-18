Водитель получил серьезные травмы в ДТП на подъезде к Ставрополю
Он протаранил ворота дома и врезался в дорожный знак
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18 ноября около 2 ночи в Шпаковском районе произошла серьезная авария.
Водитель «Лады Гранты» ехал по дороге «Подъезд к городу Ставрополю» с высокой скоростью. Это привело к потере контроля над управлением и выезду за пределы проезжей части.
Автомобиль врезался в дорожный знак, забор дома и дерево, после чего просто перевернулся. После такого 22-летний водитель был срочно госпитализирован. За последние пару лет он около 20 раз нарушал ПДД.
Идет проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU