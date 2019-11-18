В Ставрополе 20-летний студент на велосипеде сбит иномаркой

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-18T09:31:36+03:00

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Велосипедист пострадал в Ставрополе под колесами машины 17 ноября. Около 22 часов на Михайловском шоссе водитель автомобиля «ДАТСУН МИ-ДО» наехал на велосипедиста. По словам водителя тот ехал по проезжей части не по пешеходному переходу, хотя «зебра» была неподалеку. На 20-летнем студенте не было шлема и другой экипировки. Молодой человек получил серьезные травмы, с которыми его увезли в больницу.

42-летний мужчина за рулем иномарки за последние 2 года больше 10 раз попался на нарушениях правил. Проводится проверка, которая установит степень вины участников ДТП, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU