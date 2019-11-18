2019-11-18T09:42:41+03:00
Происшествия

Из-за соломы на Ставрополье серьезно пострадал водитель

Тюк из прицепа выпал на проезжую часть под колеса автомобиля
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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В Грачевском районе груз, съехавший с прицепа, травмировал водителя автомобиля, ехавшего позади.

17 ноября днем водитель автомобиля "ВАЗ-2107" плохо закрепил тюк соломы, который перевозил в прицепе. Солома упала на дорогу под переднюю часть «Лады Приоры». По инерции «Приора» съехала с дороги и перевернулась. Водитель госпитализирован, 27-летний парень за рулем «семерки» не пострадал. Его привлекли к административной ответственности.

Идет проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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