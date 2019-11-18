Жителя Кабардино-Балкарии ограбили в стиле Санта-Клауса
В Кабардино-Балкарии раскрыли преступление, связанное с кражей бытовой техники. Из особенного - злоумышленники действовали как истинные Санта-Клаусы. Они проникли в дом через крышу, передает пресс-служба МВД по республике.
Два жителя села Кишпек в октябре попали в дом в хуторе Грабовец через крышу. Почему именно так - не говорится. Мужчины вынесли из чужого дома газовую колонку и телевизор. Однако через несколько недель розыскных мероприятий их поймали.
- Задержанные признались в совершенном преступлении. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело, - сказано в сообщении МВД по Кабардино-Балкарии.
ИСТОЧНИК KP.RU