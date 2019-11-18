Северная Осетия стала аутсайдером по росту зарплат в России

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-18T10:32:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Росстат опубликовал список регионов с наибольшим и наименьшим темпами роста зарплат. Лидером признали Тыву, где в августе средняя зарплата выросла на 13%. Последним стал Санкт-Петербург с 3,6%. Но аутсайдером посчитали также и Северную Осетию. Как подсчитали аналитики, темп роста был почти такой же мизерный как в Северной столице - всего 3,7%.

Эксперты отмечают, что в республике промпроизводство сократилось на 8%. Это падение в совокупности с другими особенностями региона и могло повлиять на сдерживание темпа роста зарплат.

ИСТОЧНИК KP.RU