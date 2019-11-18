2019-11-18T10:32:48+03:00
Экономика

Северная Осетия стала аутсайдером по росту зарплат в России

Темп роста составил всего 3%
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Росстат опубликовал список регионов с наибольшим и наименьшим темпами роста зарплат. Лидером признали Тыву, где в августе средняя зарплата выросла на 13%. Последним стал Санкт-Петербург с 3,6%. Но аутсайдером посчитали также и Северную Осетию. Как подсчитали аналитики, темп роста был почти такой же мизерный как в Северной столице - всего 3,7%.

Эксперты отмечают, что в республике промпроизводство сократилось на 8%. Это падение в совокупности с другими особенностями региона и могло повлиять на сдерживание темпа роста зарплат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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