2019-11-18T10:37:25+03:00
Общество

Экс-футболист "Спартака" Денис Глушаков станцевал лезгинку с милой чеченкой

Эту девушку футболист видел впервые
Варвара АНТОНОВА
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Экс-футболист "Спартака" Денис Глушаков станцевал лезгинку с милой чеченкойЭкс-футболист "Спартака" Денис Глушаков станцевал лезгинку с милой чеченкойФото: СОЦСЕТИ
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Игрок грозненского "Ахмата" Денис Глушаков станцевал лезгинку на чеченской свадьбе своего приятеля. В партнерши ему досталась милая чеченская незнакомка. Видеоролик опубликовали в сети фанаты футболиста.

- Глушаков выдает, а? - пишут фанаты.

Как выяснилось, все происходило на свадьбе одноклубника Глушакова - Магомеда Митришева. На торжестве были все футболисты "Ахмата", но из русской диаспоры лезгинку танцевал только Глушаков.

- Танцевать лучше получается ,чем с мячиком футбол играть, - прокомментировали пост в соцсетях.

Напомним, Денис Глушаков с лета 2019 года выступает в "Ахмате". За время игры за грозненцов футболист не отметился чем-то неординарным на поле, но успел развестись со своей супругой и отвоевать часть имущества и право видеться с детьми.

Денис Глушаков танцует лезгинку на чеченской свадьбе. Видео: Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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