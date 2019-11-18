Юрий Дудь отдал премию героям своего фильма о бесланском теракте
В Берлине российская общественная организация признала фильм Юрия Дудя "Беслан. Помни" лучшим в номинации "Видеодокумент". Денежную премию блогер посчитал правильным отдать героям своего кино.
- Вчера в Берлине я вручал премию "Профессия — журналист". Юра Дудь победил в видеономинации с фильмом про Беслан. Премия денежная. Юра посчитал, что эта премия больше пригодится героям его фильма. И отправил деньги мамам Беслана, - написал у себя в соцсети Роман Супер.
В комментариях под новостью высказались несколько журналистов. Один назвал Дудя "молодцом", на что спортивный диктор и телекомментатор Василий Уткин ответил:
- Ну, это нормальный поступок. Нормальный, совсем не молодца. А как еще-то.
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ИСТОЧНИК KP.RU